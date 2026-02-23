DAX24.782 -2,0%Est506.016 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.582 +1,3%Euro1,1726 -0,4%Öl78,89 +8,8%Gold5.387 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Scout24-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein Scout24-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Trump Media-Aktie deutlich abgestraft: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie? Trump Media-Aktie deutlich abgestraft: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Reedereien im Fokus

Nahost-Eskalation: Aktien von Hapag-Lloyd, Moeller - Maersk & Co. steigen

02.03.26 11:50 Uhr
Profiteuren der Eskalation im Nahen Osten: Aktien von Hapag-Lloyd, Moeller - Maersk & Co. legen zu | finanzen.net

Neben den Rüstungs- und Ölwerten zählen am Montag auch die Aktien von Fracht-Reedereien zu den Profiteuren der Eskalation im Nahen Osten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.220,00 EUR 168,00 EUR 8,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hapag-Lloyd AG
136,20 EUR 5,30 EUR 4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MPC Container Ships ASA
2,03 EUR 0,11 EUR 5,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von Hapag-Lloyd lagen im XETRA-Handel zeitweise mit 3,59 Prozent im Plus bei 135,60 Euro und erreichten ein Hoch seit Juni 2025. Für die Titel des Containerriesen Moeller - Maersk ging es in Kopenhagen um 4,84 Prozent hoch auf 16,25 DKK . Außerdem stiegen die Papiere von MPC Container Ships in Oslo um 2,34 Prozent auf 22,76 NOK.

Wer­bung

"Die Spannungen im Nahen Osten verzögern die Wiedereröffnung des Suezkanals, verstärken Hafenstaus und führen zu höheren Frachtraten", schrieb der Barclays-Fachmann Marco Limite am Morgen vor dem Hintergrund, dass die USA und Israel am Wochenende den Iran angegriffen haben. Die Gewinne der Reedereien reagierten sehr sensibel darauf, wie sich die Frachtraten im Verhältnis zur Nachfrage entwickeln, erklärte er.

Dabei verwies er auf die große Bedeutung des Suezkanals für Transporte nach Europa. Reedereien hatten den Kanal zuletzt aber wegen Angriffen jemenitischer Huthi-Rebellen gemieden. Angesichts der militärischen Spannungen sei eine Wiederbefahrbarkeit des Roten Meeres, das an Saudi-Arabien vorbei zum Suezkanal führt, in absehbarer Zeit unwahrscheinlich, schätzt er. Nach der Ankündigung einiger Reedereien, die Abkürzung 2026 schrittweise wieder nutzen zu wollen, habe zuletzt Hoffnung gemacht. Diese erhalte nun einen Dämpfer.

Noch deutlicher spürbar sind die Auswirkungen am Montag am Öl- und Gasmarkt, für den die direkt am Iran vorbeiführende Straße von Hormus auf dem Seeweg eine der wichtigsten Engstellen ist.

Wer­bung

/tih/bek/stw

FRANKFURT/KOPENHAGEN/OSLO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com, Hapag-Lloyd

Nachrichten zu MPC Container Ships ASA

DatumMeistgelesen
Wer­bung