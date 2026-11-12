Reeds: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

12.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 6,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reeds ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.

Reeds hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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