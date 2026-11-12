Reeds: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Reeds hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reeds ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 6,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Reeds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reeds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen