Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Referee in Erklärungsnot: Rätsel um Schlotterbeck-Rot

26.02.26 00:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,20 EUR -0,10 EUR -2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERGAMO (dpa-AFX) - Nicht nur Nico Schlotterbeck rätselte nach dem dramatischen Champions-League-Aus von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bei Atalanta Bergamo über seine Rote Karte in der Nachspielzeit. Den Grund für die Bestrafung "konnte mir der Schiedsrichter selbst nach dem Spiel nicht erklären", teilte der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten nach der 1:4 (0:2)-Niederlage via Instagram mit.

Im Getümmel um den VAR-Elfmeter gegen den BVB hatte der spanische Schiedsrichter José María Sánchez Bergamos Abwehrspieler Giorgio Scalvini und Schlotterbeck die Rote Karte gezeigt - obwohl der Dortmunder gar nicht mitgespielt hatte.

Schlotterbeck selbst schilderte die Szene so: "Nachdem gefühlt zehn Spieler von Atalanta gleichzeitig aufgesprungen sind und sich lautstark beschwert haben, bin ich ebenfalls aufgestanden und habe gesagt, sie sollen sich wieder hinsetzen. Ohne Beleidigungen, ohne Respektlosigkeit oder sonst irgendwas."

Kovac hat eine Vermutung

BVB-Trainer Niko Kovac zeigte sich von der Entscheidung ebenfalls überrascht, lieferte aber zumindest einen Erklärungsansatz. "Das Einzige, was man Nico vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er auf der anderen Seite war. Ich weiß, dass du als Trainer nicht in der Coaching-Zone des anderen Trainers sein darfst. Das kann der einzige Grund sein, denn ansonsten war da gar nichts", sagte Kovac./edo/DP/he

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
