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Refinanzierung

INDUS-Aktie unter Druck: Mehrjahreshoch rückt wieder in die Ferne

INDUS-Aktie unter Druck: Mehrjahreshoch rückt wieder in die Ferne

Die bereits schwach in den Handel gestartete INDUS-Aktie ist am Donnerstagnachmittag noch etwas weiter abgesackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INDUS AG
39.20 EUR -0.20 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen

Zuletzt erreichte sie via XETRA mit minus 7,5 Prozent auf 36,65 Euro ein Tagestief. Allerdings war die Aktie der Beteiligungsgesellschaft erst Ende September auf den höchsten Stand seit Mai 2019 geklettert.

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Angesichts hoher Zinsen an den Anleihemärkten schauen Anlegern jedoch derzeit mit zunehmender Sorge auf die Refinanzierung von Unternehmen. Zudem hat das Analysehaus Nuways an diesem Morgen seine Kaufempfehlung für INDUS gestrichen, wenn auch das Kursziel mit 41 Euro beibehalten wurde. Begründet wurde der Schritt mit der starken Kursrally von rund 60 Prozent seit Juli.

Gleich zum Handelsstart fiel war die INDUS-Aktie unter die gleitende 21-Tage-Linie, die bei 39,21 Euro verläuft und den kurzfristigen Trend signalisiert, gefallen. Aktuell findet das Papier an der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend Halt. Diese verläuft bei rund 36,50 Euro.

/ck/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: INDUS Holding AG

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Datum Rating Analyst
13.08.26 INDUS Buy Warburg Research
13.05.26 INDUS Buy Warburg Research
27.03.26 INDUS Buy Warburg Research
03.02.26 INDUS Buy Warburg Research
13.11.25 INDUS Buy Warburg Research

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