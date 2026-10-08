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Refinanzierung

Rheinmetall stockt Kreditlinie auf: Mehr Spielraum für Wachstum - Aktie tiefer

Rheinmetall stockt Kreditlinie auf: Mehr Spielraum für Wachstum - Aktie tiefer

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig erneuert und auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt von 750 Millionen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
935.90 EUR 10.90 EUR 1.18 %
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, dient der Schritt der Absicherung des weiteren Wachstumskurses sowie der Ausweitung der finanziellen Flexibilität. Im Zuge der Refinanzierung wurde zudem der Kernbankenkreis um internationale Partner erweitert. Die neue Kreditfazilität ersetzt den bisherigen Rahmen und steht für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung.

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"Rheinmetall befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mit der vorzeitigen Erneuerung und Verdopplung unserer syndizierten Kreditlinie schaffen wir frühzeitig zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für die weitere Entwicklung des Konzerns", sagte Finanzvorstand Klaus Neumann laut Mitteilung. Die Erweiterung folgt auf eine im Mai 2026 platzierte Anleihe von 500 Millionen Euro.

Die Rheinmetall-Aktie verliert am Donnertag im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 920,50 Euro.

DJG/uxd/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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