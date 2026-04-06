Regallücken bei Tofu - Nachfrage übersteigt Produktion

KÖLN/FREIBURG (dpa-AFX) - Wer in diesen Tagen nach Tofu sucht, wird nicht immer fündig. In Lebensmittelgeschäften in Deutschland sind unterschiedlich große Regallücken zu beobachten. Die Warenverfügbarkeit sei eingeschränkt, sagt ein Sprecher des Handelskonzerns Rewe . "Ein Grund ist die rasant gestiegene und nach wie vor sehr hohe Nachfrage."

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Hinzu kämen Kapazitätsengpässe bei einzelnen Herstellern. Eigenmarken und Markenprodukte sind betroffen. Eine rasche Entspannung ist laut Rewe nicht in Sicht. Eine vollständige Normalisierung dürfte sich frühestens Ende 2026 einstellen, so der Sprecher.

Auch andere Händler berichten von einer gestiegenen Nachfrage. Im Einzelfall könne es vorkommen, dass bestimmte Artikel vorübergehend nicht verfügbar seien, sagte eine Sprecherin von Kaufland. Der Discounter Aldi Nord teilte mit: Sollten Artikel kurzzeitig vergriffen sein, würden die Regale zügig wieder aufgefüllt. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Hersteller Taifun: Vorübergehende Produktionsprobleme

Der große Tofu-Hersteller Taifun schreibt auf seiner Internetseite: "Leider konnten wir zuletzt nicht alle Produkte in der nachgefragten Menge zur Verfügung stellen." Vorübergehende Produktionsprobleme hätten eine stark reduzierte Naturtofu-Menge verursacht, die Basis aller Produkte sei. In der Folge seien Lagerbestände deutlich zurückgegangen, im Einzelhandel seien Produkte deshalb teilweise "nicht so gut verfügbar"./cr/DP/men