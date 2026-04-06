DAX24.882 -1,0%Est506.085 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -2,3%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.464 +0,1%Euro1,1613 -0,2%Öl98,67 +2,9%Gold4.444 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Marvell Technology A3CNLD Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- ASML, Douglas, Bitcoin, Sivers Semiconductors, Palo Alto im Fokus
Top News
Rezolute: Durchbruch in Phase-3-Studie eröffnet Transformation zum kommerziellen Biotech-Akteur - Maxim sieht 222 % Kurspotenzial für die Aktie! Rezolute: Durchbruch in Phase-3-Studie eröffnet Transformation zum kommerziellen Biotech-Akteur - Maxim sieht 222 % Kurspotenzial für die Aktie!
Sivers Semiconductors Aktie sackt nach 60-Prozent-Sprung ab: KI-Deal im Anlegerfokus Sivers Semiconductors Aktie sackt nach 60-Prozent-Sprung ab: KI-Deal im Anlegerfokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Regallücken bei Tofu - Nachfrage übersteigt Produktion

03.06.26 11:24 Uhr

KÖLN/FREIBURG (dpa-AFX) - Wer in diesen Tagen nach Tofu sucht, wird nicht immer fündig. In Lebensmittelgeschäften in Deutschland sind unterschiedlich große Regallücken zu beobachten. Die Warenverfügbarkeit sei eingeschränkt, sagt ein Sprecher des Handelskonzerns Rewe. "Ein Grund ist die rasant gestiegene und nach wie vor sehr hohe Nachfrage."

Hinzu kämen Kapazitätsengpässe bei einzelnen Herstellern. Eigenmarken und Markenprodukte sind betroffen. Eine rasche Entspannung ist laut Rewe nicht in Sicht. Eine vollständige Normalisierung dürfte sich frühestens Ende 2026 einstellen, so der Sprecher.

Auch andere Händler berichten von einer gestiegenen Nachfrage. Im Einzelfall könne es vorkommen, dass bestimmte Artikel vorübergehend nicht verfügbar seien, sagte eine Sprecherin von Kaufland. Der Discounter Aldi Nord teilte mit: Sollten Artikel kurzzeitig vergriffen sein, würden die Regale zügig wieder aufgefüllt. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Hersteller Taifun: Vorübergehende Produktionsprobleme

Der große Tofu-Hersteller Taifun schreibt auf seiner Internetseite: "Leider konnten wir zuletzt nicht alle Produkte in der nachgefragten Menge zur Verfügung stellen." Vorübergehende Produktionsprobleme hätten eine stark reduzierte Naturtofu-Menge verursacht, die Basis aller Produkte sei. In der Folge seien Lagerbestände deutlich zurückgegangen, im Einzelhandel seien Produkte deshalb teilweise "nicht so gut verfügbar"./cr/DP/men