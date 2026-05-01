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Trading-Blog Roland Jegen

Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

21.05.26 17:00 Uhr

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Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr | finanzen.net

Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short

In dieser Webinarreihe zeigt Dr. Matthias Blankenberg-Teich eine systematisch getestete Trading-Strategie für S&P500 und Nasdaq100.

Teil 1: Drei rote Tageskerzen als Long-Signal – klare Regeln und Umsetzung

Aufzeichnung Teil 1: 


Teil 2: Drei grüne Tageskerzen als Short-Signal – klare Regeln und Umsetzung

Teil 3: Backtest – Daten und Ergebnisse


Dr. Blankenberg-Teich ist Geschäftsführer der LIT Algo Solutions GmbH und Experte für algorithmische Systeme.

    Los mit Teil 2 geht´s heute, 21.05.26, 18:00 Uhr

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    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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