Reger Börsenhandel verhilft Morgan Stanley zu Gewinnsprung

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein florierendes Handelsgeschäft mit Wertpapieren hat der US-Investmentbank Morgan Stanley trotz der Corona-Krise glänzende Quartalszahlen beschert. In den drei Monaten bis Ende September stieg das Nettoergebnis im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro), wie der Finanzkonzern am Donnerstag in New York mitteilte. Die Erträge - die gesamten Einnahmen - legten um 16 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar zu.

Morgan Stanley profitierte wie bereits im Vorquartal vom Handelsboom an den Finanzmärkten, wo im Zuge der Turbulenzen durch die Corona-Pandemie ein reger Betrieb herrschte. Auch in der Vermögensverwaltung und im klassischen Investmentbanking, wozu etwa die Betreuung und Beratung von Unternehmen bei Börsengängen zählt, nahmen die Erlöse deutlich zu. Anleger ließen die Aktie vorbörslich zunächst leicht fallen, obwohl die Zahlen über den Erwartungen lagen./hbr/DP/jha