Regierung: Bei neuem Siltronic-Anlauf wird Investitionsprüfung erneut vorgenommen

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Nichtzustandekommen der Übernahme des Münchner Siliziumwafer-Hersteller Siltronic durch den taiwanischen Halbleiterhersteller Globalwafers betong die Bundesregierung, dass im Fall eines neuen Anlaufs erneut eine entsprechende Prüfung erfolgen würde. "Das Investitionsprüfverfahren ist mit Ablauf der börsenrechtlichen Frist rechtlich gegenstandslos geworden", erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in einer schriftlichen Stellungnahme. "Sollte das Unternehmen einen neuen Anlauf nehmen für einen neuen Erwerb, dann wird die Investitionsprüfung selbstverständlich erneut vorgenommen."

Die börsenrechtliche Frist, also das sogenannte Long-Stop-Date für die Transaktion, habe am 31. Januar um 24:00 Uhr geendet, hob die Sprecherin hervor. "Bis zum Ablauf dieser Frist konnten nicht alle notwendigen Prüfungsschritte im Rahmen der Investitionsprüfung abgeschlossen werden, das betrifft insbesondere die Prüfung der erst in der letzten Woche erfolgten kartellrechtlichen Genehmigung durch die chinesischen Behörden."

Globalwafers zufolge war die fehlende außenwirtschaftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung in Deutschland die "letzte noch ausstehende Vollzugsbedingung", nachdem alle anderen Wettbewerbs- und Kartellbehörden weltweit die Transaktion genehmigt hatten. Das Bundeskartellamt hatte bereits im Februar 2021 das Vorhaben freigegeben. Es gebe "keine kartellrechtlichen Einwände" gegen den Erwerb.

Globalwafers-CEO Doris Hsu nannte das Scheitern der Übernahme "sehr enttäuschend". Globalwafers habe sehr weitreichende Zugeständnisse und Zusagen angeboten, um die Bedenken der deutschen Regierung auszuräumen, und sich wiederholt bereit erklärt, alternative Lösungen zu diskutieren.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte in dem vierzehnmonatigen Prüfverfahren laut Mitteilung am 7. Dezember 2021 die Prüffrist für die Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung über das Long-Stop-Datum hinaus verlängert. Allerdings wird mit dem Verstreichen des Long-Stop-Daturns Globalwafers zufolge das Übernahmeangebot hinfällig.

"Das Übernahmeangebot wird daher nicht vollzogen, sondern ist erloschen", teilte auch Siltronic mit.

Voraussichtlich am 8. Februar gehen die bereits eingereichten Aktien - rund 56,60 Prozent der Siltronic-Stammaktien - nun an die Aktionäre zurück.

Globalwafers hatte zuletzt für die Siltronic AG 145 Euro je Aktie geboten und Siltronic mit insgesamt 4,35 Milliarden Euro bewertet.

