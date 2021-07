Regierung: Bund hat im Katastrophenschutz keine unmittelbare Zuständigkeit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht keinen Anlass für Kritik am Bund wegen möglicher Versäumnisse beim Katastrophenschutz. "Der Bund hat im Katastrophenschutz keine unmittelbaren Zuständigkeiten", betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Der Katastrophenschutz als solcher sei nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes Aufgabe der Länder.

Der Bevölkerungsschutz in Deutschland sei insgesamt eine gemeinschaftliche Aufgabe, betonte die Vize-Regierungssprecherin. So stelle der Bund eine "umfassende Warninfrastruktur" zur Verfügung, zu der insbesondere das so genannte modulare Warnsystem und die Warn-App Nina gehörten. "Diese technischen Instrumente haben während der Flutkatastrophe funktioniert und damit auch zum Schutz der Bevölkerung erheblich beigetragen."

Allerdings räumte sie insgesamt einen Verbesserungsbedarf ein. "Die Erfahrungen, die wir in Deutschland nun mit dieser Hochwasserkatastrophe gemacht haben, zeigen aber, dass wir hier noch mehr tun müssen und besser werden müssen", sagte Fietz. Beim Katastrophenschutz bestehe "kontinuierlicher Verbesserungsbedarf".

Ein Sprecher des Innenministeriums betonte bei derselben Pressekonferenz, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe bereits einen Reformprozess beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) forciert, denn man habe nicht nur aus der Coronavirus-Pandemie gelernt, "dass es erheblichen Reformbedarf gibt". Ein wesentlicher Punkt sei die Neubesetzung des Präsidentenpostens gewesen. "Dieser Prozess ist in vollem Gange", sagte er. Ein Konzept vom März werde abgearbeitet. In der gegenwärtigen Situation stellten sich allerdings "keine Schuldfragen".

Die FDP hatte angesichts eines "erheblichen Systemversagens" den Rücktritt Seehofers gefordert. Beim BBK hatte Seehofer im vergangenen Herbst den früheren Behördenleiter Christoph Unger durch den bisherigen CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster ersetzt, nachdem es zu massiven technischen Problemen bei einem bundesweiten Probealarm gekommen war. Schuster hat die jüngste Kritik ebenfalls zurückgewiesen.

