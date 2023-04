Regierung einigt sich auf Verschärfung des Wettbewerbsrechts - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich einem Medienbericht zufolge auf einen gemeinsamen Regierungsentwurf für eine Reform des Wettbewerbsrechts geeinigt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet aus einem 54-seitigen Regierungsentwurf eines "Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und zur Änderung anderer Gesetze", den das Kabinett schon am Mittwoch beschließen könnte. Das Bundeswirtschaftsministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

In dem Gesetzentwurf wird laut dem Bericht unter anderem die sogenannte Vorteilsabschöpfung erleichtert - das Abschöpfen von Unternehmensgewinnen, die auf Grund von wettbewerbswidrigem Verhalten entstanden sind. So reiche künftig die Vermutung, dass ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln "einen wirtschaftlichen Vorteil verursacht hat", heißt es in dem Gesetzentwurf. Zudem könne die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils geschätzt werden, statt sie wie bisher exakt ermitteln zu müssen.

Auch die Sektoruntersuchung durch das Kartellamt soll reformiert werden, durch schnellere Verfahren und dadurch, dass das Kartellamt im Anschluss Maßnahmen anordnen kann, wenn "eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs" vorliegt - bis hin zur Entflechtung von Unternehmen, wie es in dem Bericht heißt.

