Regierung: Energie-Versorgungssicherheit bleibt gewährleistet

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat betont, dass die Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland auch im Fall eines russischen Lieferstopps gesichert sei. "Aktuell ist die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Bundesregierung arbeite fortwährend daran, dass das auch so bleibe. "Wenn ab heute aus Russland keine Energielieferungen mehr kommen würden, würde das unsere Versorgungssicherheit über diesen Winter und den Sommer nicht relevant beeinträchtigen", betonte sie. "Die Versorgungssicherheit wäre weiter gewährleistet." Für den kommenden Winter sollten weitere Vorsorgemechanismen eingeführt werden.

Energiefragen sollen nach Angaben der Bundesregierung auch beim EU-Sondergipfel Ende kommender Woche in Versailles neben Verteidigungsfragen breiten Raum einnehmen. "Auf der Tagung soll es um das europäische Wachstums- und Investitionsmodell bis 2030 gehen", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei derselben Pressekonferenz. Das entspreche einem politischen Kernziel der französischen Ratspräsidentschaft. Allerdings werde der Gipfel voraussichtlich auch "stark vom Überfall Russlands auf die Ukraine geprägt".

