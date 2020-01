Regierung erwartet höhere Strompreise mit Kohleausstieg

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung erwartet im Zuge des Kohleausstiegs steigende Strompreise. Das geht aus dem Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor, den das Bundeskabinett laut Bundespresseamt am Mittwoch beschlossen hat. Grund sei eine darin enthaltene Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), die "sich voraussichtlich durch verschiedene Maßnahmen" auf die Höhe der entsprechenden Umlage auswirken werde. Diese Erhöhung werde "in der Regel über den Strompreis an die öffentlichen Haushalte als Stromverbraucher weitergegeben".

Betreiber von Kohlemeilern sollen künftig einen zusätzlichen finanziellen Anreiz erhalten, wenn sie ihre Anlagen auf moderne Gas-Heizkraftwerke umstellen. Dafür ist ein einmaliger Kohleersatzbonus geplant. Er liegt bei 180 Millionen Euro pro Gigawatt Kohle, das aus dem Markt genommen wird. Das Fördervolumen ist auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr gedeckelt. Wie viele Betreiber tatsächlich zugreifen, ist offen und davon hängen auch die künftigen Steigerungen der KWK-Umlage ab. Die Strompreise in Deutschland gehören zu den höchsten in Europa und sind laut dem Verbrauchsportal Verivox aktuell so hoch wie nie. Eine Kilowattstunde koste derzeit rund 30 Cent.

Erhöhung des Börsenstrompreises möglich

Auch könne das Kohle-Aus "zu einer Erhöhung des Börsenstrompreises führen", heißt es in dem Gesetzentwurf. Zwar erwartet die Regierung zugleich mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien einen dämpfenden Effekt auf den Börsenstrompreis. Jedoch wird der Ökostrombereich in dem Gesetz nicht geregelt. Grund war ein Streit zwischen Altmaier und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) über die Abstände bei der Windenergie. Wegen des stockenden Ausbaus der Erneuerbaren und insbesondere der Windkraft treffen sich Vertreter von Bund und Ländern am Donnerstag im Kanzleramt.

Ein weiterer dämpfender Effekt auf die Strompreise ist, dass der mögliche Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten ab dem Jahr 2023 aus dem Gesamthaushalt finanziert werden soll. Dies geht dann zulasten der Steuerzahler.

Das Kohleausstiegsgesetz sieht vor, dass schon in diesem Jahr mit dem RWE-Braunkohlemeiler Niederaußem D das erste Kraftwerk vom Netz geht. 2022 sinkt die Kapazität auf je 15 Gigawatt Stein- und Braunkohle, bis 2030 sollen es noch 8 Gigawatt Steinkohle und 9 Gigawatt Braunkohle sein. 2038 will Deutschland dann ganz aus der Kohleverstromung aussteigen, wobei die Regierung prüfen will, ob dieser Termin drei Jahre vorgezogen werden kann.

Während diese Mengen den Empfehlungen der Kohlekommission entsprechen, weicht der Gesetzentwurf von einer anderen Vorgabe ab. Bis 2025 sollte "ein substanzieller Zwischenschritt bei der Emissionsminderung" von 10 Millionen Tonnen CO2 erreicht werden, hieß es im Abschlussbericht der Kommission. Davon ist im Gesetzentwurf nichts mehr zu lesen. Mitglieder der Kohlekommission hatten in der vergangenen Woche scharfe Kritik geübt.

Umweltverbände kündigten Protest an

Beschäftigte in den Branchen sollen ein Anpassungsgeld erhalten, für das der Bund bis 2048 maximal 5 Milliarden Euro einplant. Bei der Braunkohle erhalten Kraftwerksbetreiber 4,35 Milliarden Euro als Entschädigung - davon gehen 2,6 Milliarden an den Energieversorger RWE und 1,75 Milliarden an die Lausitzer LEAG. Deutlich weniger erhalten Steinkohle-Kraftwerke. Hier sind Ausschreibungen bis 2026 geplant. Bleiben sie unterzeichnet, können Anlagen schon ab 2024 zwangsweise stillgelegt werden. Ab 2030 soll kein Betreiber mehr Entschädigungen erhalten. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) riet Stadtwerken, die entsprechende Steinkohleanlagen unterhalten, gegen das Gesetz zu klagen, sollte es in Kraft treten.

Umweltverbände kündigten für Mittag einen Protest in Berlin an. "Dieses Gesetz blamiert Deutschland - so verlieren wir beim Kohleausstieg endgültig den Anschluss an Westeuropa", erklärte Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid. Denn mit Ausnahme von Deutschland planten alle westeuropäischen Länder einen Kohleausstieg bis spätestens 2030. "Das Gesetz ignoriert klimapolitische Notwendigkeiten", so Smid.

