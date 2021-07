Regierung - Haitis Präsident Moise von Unbekannten erschossen

Port-au-Prince (Reuters) - Haitis Präsident Jovenel Moise ist nach Angaben der Regierung zu Hause ermordet worden.

Eine Gruppe bislang unbekannter Angreifer habe in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen und Moise erschossen, teilte Interims-Ministerpräsident Claude Joseph am Mittwoch mit. Er sprach von einer "unmenschlichen und barbarischen" Tat. Moises Frau sei verletzt worden und befinde sich in medizinischer Behandlung. Es würden alle Maßnahmen ergriffen, um die Kontinuität des Staates zu garantieren und die Nation zu schützen. Polizei und Armee hätten die Lage unter Kontrolle. Allerdings waren in weiten Teilen der Hauptstadt Port-au-Prince Schüsse zu hören.

Die Tat ereignete sich inmitten einer wachsenden Spirale der Gewalt im Zuge zunehmender Bandenkriminalität und einer verschärften humanitären Krise in dem verarmten Karibikstaat, der unter einer schweren Nahrungsmittelknappheit leidet. Moise war seit 2017 im Amt und regierte seit mehr als einem Jahr per Erlass, weil die Ausrichtung einer Wahl scheiterte. Die Opposition warf ihm Korruption und den Aufbau einer Diktatur vor. Moise hatte die Anschuldigungen stets bestritten und auf eine Verfassungsreform gedrängt, mit der er nach eigenen Angaben für mehr politische Stabilität sorgen wollte.