Regierung: Nawalny mit Nervenkampfstoff vergiftet

BERLIN (Dow Jones)--Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Auf Veranlassung der Berliner Charité-Klinik habe ein Spezial-Labor der Bundeswehr eine toxikologische Untersuchung anhand von Proben Nawalnys durchgeführt. Dabei sei "der zweifelsfreie Nachweis" auf die Stoffgruppe erbracht worden.

Dies sei "ein bestürzender Vorgang", erklärte Seibert. "Die Bundesregierung verurteilt diesen Angriff auf das Schärfste." Die russische Regierung sei dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären. Am Mittwochmittag hatte dazu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren Ressortkollegen beraten und weitere Schritte abgestimmt.

Nawalnys Frau und auch die behandelnden Ärzte wurden über die Untersuchungsergebnisse unterrichtet. Das Auswärtige Amt werde auch den Botschafter Russlands, die Partner in der EU und der Nato informieren. Die Bundesregierung will auch mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Kontakt aufnehmen. Alexej Nawalny war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland zur ärztlichen Behandlung nach Berlin geflogen worden.

September 02, 2020 09:54 ET (13:54 GMT)