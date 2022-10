Regierung noch uneinig über Weiterbetrieb der Akws bis April

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett befasst sich anders als geplant auf der heutigen Sitzung nicht mit dem Weiterbetrieb von zwei süddeutschen Atomkraftwerken bis Mitte April kommenden Jahres. Nach Angaben einer Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums dauert die Ressortabstimmung zur gesetzlichen Umsetzung der Einsatzreserve Atom noch an.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vergangene Woche erklärt, dass die Atomkraftwerke Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern im ersten Quartal 2023 am Netz bleiben müssen. Eigentlich wären die Akws Ende Dezember vom Netz gegangen.

Der Koalitionspartner FDP hat hingegen aufgrund der angespannten Lage eine Laufzeitverlängerung der Akws bis 2024 gefordert. Die Energieversorgung und die hohe Inflation gehören zu den zentralen Themen im Wahlkampf vor der niedersächsischen Landtagswahl am Sonntag.

Das Gesetzesvorhaben "Einsatzreserve Atom" soll laut Wirtschaftsministerium bis Ende Oktober vom Parlament verabschiedet werden. Damit könnten zwei Atomkraftwerde in Süddeutschland im Einsatz bleiben, sollte die Versorgungslage dies erforderlich machen. Die endgültige Entscheidung dazu muss im Dezember fallen.

