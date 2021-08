Regierung prüft Testpflicht für Ungeimpfte in Fernzügen und Inlandsflügen

Berlin (Reuters) - Ungeimpften Menschen drohen künftig Schwierigkeiten oder zusätzliche Ausgaben bei Reisen.

Die Bundesregierung prüft eine Testpflicht in Fernzügen und auf Inlandsflügen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin bestätigte. Geimpfte und Genesene wären gemäß der sogenannten 3G-Regel von der Testpflicht entbunden. Ab Mitte Oktober sollen Corona-Schnelltests nicht mehr gratis sein. Dann könnten Reisen für Ungeimpfte teurer werden.

"Wir haben sehr stark steigende Fallzahlen", sagte Seibert. Das Robert-Koch-Institut hatte zuvor 12.029 neue Positiv-Tests gemeldet. Das sind 2749 mehr als am Freitag vor einer Woche. "Engmaschiges Testen bringt zusätzlichen Schutz." Seibert verwies darauf, dass es in Frankreich bereits eine Testpflicht bei Fernreisen mit der Bahn gebe. "Das wird jetzt geprüft." Auf Auslandsflügen sei dies schon üblich. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte, die Prüfung werde nun abgearbeitet. Wie lange dies dauern werde, sei offen.

Kritiker monieren, dass die Regierung mit solchen Maßnahmen eine Impfpflicht durch die Hintertür einführen will. "Wir sind nicht für eine generelle Impfpflicht", sagte Seibert dazu.