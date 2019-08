Regierung reagiert reserviert auf Forderung höherer Fleisch-Steuer

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die jüngsten Forderungen reagiert, die Mehrwertsteuer auf Fleisch anzuheben. "Die Debatte zeigt: Es gibt eine Sensibilität dafür, dass mehr Tierwohl nicht zum Nulltarif zu haben ist und mehr Geld kostet", erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). "Das Geld muss nicht automatisch aus Steuererhöhungen kommen, sondern kann durch Schwerpunktsetzungen erreicht werden", hob sie aber hervor.

Vom Bundesumweltministerium hieß es, eine Reform hin zu mehr Umweltschutz könne in dem Zusammenhang "nur im Gesamtsystem gelingen". So gebe es etwa beim Düngerecht "effektivere Mittel als eine Mehrwertsteuererhöhung", sagte Ministeriumssprecher Nikolai Fichtner bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Mehreinnahmen aus einer Anhebung der Steuer vom ermäßigten Satz von 7 Prozent auf den regulären von 19 Prozent für Fleischprodukte könne auch grundsätzlich nicht zweckgebunden etwa für den Agrarbereich eingesetzt werden, stellte Finanzministeriums-Sprecherin Kristina Wogatzki bei derselben Veranstaltung klar. Der im Haushalt geltende "Grundsatz der Gesamtdeckung" sehe vor, dass Steuereinnahmen prinzipiell nicht zweckgebunden seien.

Der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Friedrich Ostendorff, hatte der Welt unter anderem gesagt, er sei "dafür, die Mehrwertsteuerreduktion für Fleisch aufzuheben und zweckgebunden für mehr Tierwohl einzusetzen". Der entsprechende Vorstoß des Deutschen Tierschutzbundes für eine höhere Steuer auf Fleisch im Gegenzug für eine bessere Tierhaltung war auch aus der SPD positiv kommentiert worden.

