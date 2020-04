Regierung will Schutzmasken in Europa produzieren

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will die Produktion von medizinischer Schutzausrüstung in Deutschland und Europa ankurbeln.

"Es geht darum, die Eigenproduktion in Europa und Deutschland zu stärken und hochzufahren", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag nach dem Corona-Kabinett. Kanzlerin Angela Merkel betonte, dass man dies aber nicht nur als nationale Aufgabe ansehe, sondern mit den EU-Partnern absprechen wolle. In der Wirtschaft stieß die Initiative auf eine gemischte Reaktion.

Am Donnerstag wurde zusätzlich zu einer Beschaffungseinheit für Schutzausrüstung im Gesundheitsministerium ein sogenannter Produktionsstab im Wirtschaftsministerium eingerichtet, um die Anstrengungen zu koordinieren. Bereits am Montag hatte das Corona-Kabinett beschlossen, Textilfirmen 30 Prozent Investitionszuschüsse zu zahlen, wenn sie noch 2020 in die Produktion von Vliesstoff für Schutzmasken einsteigen. Altmeier nannte einen Bedarf an Masken der unterschiedlichen Kategorien von "mehreren Milliarden" in den kommenden Monaten. Alleine der Gesundheitsbereich habe derzeit einen Jahresverbrauch von 450 Millionen FFP2-Masken und einer Milliarde OP-Masken, sagte Gesundheitsminister Spahn.

Bisher würden rund 90 Prozent der Schutzausrüstung in Asien produziert, dieser Anteil solle sinken, sagte Altmaier. Die weltweite Nachfrage werde sich wegen der Coronavirus-Pandemie stark erhöhen. Gesundheitsminister Spahn sagte, dass bei einer ersten Ausschreibung bis Dienstagabend 100 Angebote eingegangen seien. Die Firmen hätten eine Abnahmegarantie bis Ende 2021 zugesagt bekommen.

Der Wirtschaftsminister kündigte zudem einen neuen industriepolitischen Ansatz auch bei der Produktion von Medikamenten an. Hier sei die Abhängigkeit von Lieferungen aus Asien ebenfalls sehr hoch. Ähnlich wie für Halbleiter oder Batterien soll es in der EU bald die Möglichkeit geben, Konsortien verschiedener Firmen zu bilden, um die Forschung in Deutschland und Europa voranzutreiben, sagte Altmaier. Solche Konsortiallösungen muss die EU mit Blick auf das europäische Wettbewerbsrecht genehmigen.

Der BDI lobte zwar die koordinierte Beschaffung von Schutzausrüstung durch die Regierung. Allerdings sehe die Industrie mit Sorge, dass sich die Regierung in den vergangenen Wochen weitreichende Eingriffsbefugnisse in Produktion, Preis und Handel von Corona-Schutzgütern verschafft habe, sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Eine effiziente Krisenkoordination dürfe "keine planwirtschaftlichen Züge annehmen". Der Verband der Textilwirtschaft äußerte sich positiver: Die Förderinstrumente etwa für die Herstellung von bestimmtem Vlies seien wichtig, nötig seien aber auch Abnahmegarantien.