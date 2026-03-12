DAX23.559 -0,1%Est505.749 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +5,4%Nas22.266 -0,2%Bitcoin63.348 +3,4%Euro1,1459 -0,5%Öl100,8 -1,0%Gold5.066 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen fester -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Regierung sieht kaum noch Bedarf für Rückholflüge aus Golfregion

13.03.26 14:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,69 EUR -0,13 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht kaum noch Bedarf für die Rückholung gestrandeter Deutscher aus der Golfregion mit Hilfe von Charterflügen. Die sechste Maschine am Donnerstag sei wahrscheinlich der letzte vom Auswärtigen Amt organisierte Flug gewesen, sagte ein Sprecher des Ministeriums in der Bundespressekonferenz in Berlin. Schon dieser Flug sei nicht mehr ganz ausgebucht gewesen. Insgesamt habe man mit den sechs Sonderflügen rund 1.100 Menschen zurückgeholt.

Wer­bung

Diese waren infolge des Iran-Kriegs und der Luftangriffe auf arabische Staaten nicht mehr weitergekommen. Mit den sechs Sonderflügen half das Auswärtige Amt vor allem Kranken, Kindern und Frauen. Gegenwärtig gebe es noch eine niedrige dreistellige Zahl von Deutschen, die um Hilfe gebeten hätten und die vom Auswärtigen Amt betreut würden, sagte der Sprecher. Für sie stünden inzwischen aber wieder viel mehr kommerzielle Flüge zur Verfügung als noch vor wenigen Tagen.

Der Flugverkehr in der Golfregion ist derzeit stark eingeschränkt. Ursache sind die Attacken mit Raketen und Drohnen auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und Saudi-Arabien, mit denen der Iran auf die Angriffe der USA und Israels reagiert./sk/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
12:26Lufthansa BuyUBS AG
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
10.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:26Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
10.03.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen