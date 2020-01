Regierung: Sigmar Gabriels Karenzzeit im September abgelaufen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht angesichts des Wechsels von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank keine Interessenkonflikte. Die gesetzliche Karenzzeit für Gabriel sei am 14. September 2019 abgelaufen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Inhaltlich wollte sie keine Stellung zu der Personalie nehmen.

Das Außenministerium, das Gabriel ebenfalls leitete, schloss sich der Einschätzung Demmers an. Auch für das Bundeswirtschaftsministerium sei die gesetzliche Regel der Maßstab, ergänzte Ministeriumssprecher Korbinian Wagner. Karenzzeiten von ehemaligen Kabinettsmitgliedern werden von einem Gremium im Bundeskanzleramt geprüft.

Der frühere SPD-Chef soll im Kontrollgremium der Deutschen Bank Jürg Zeltner nachfolgen, hatte das Frankfurter Geldhaus zuvor mitgeteilt. Der Nominierungsausschuss habe Gabriel als neues Mitglied nominiert. Er werde zunächst gerichtlich als Aufsichtsrat bestellt und sich bei der nächsten Hauptversammlung den Aktionären zur Wahl stellen.

Gabriel war über Jahrzehnte in hochrangigen politischen Positionen. Von 2013 bis 2018 war er Vizekanzler.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 06:56 ET (11:56 GMT)

Werbung