Regierung startet Sonderprogramm "Brücken-Link"

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat das Sonderprogramm "Brücken-Link" gestartet, um nach eigenen Angaben eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft zu sichern. In Deutschland gebe es alleine im Zuge der Autobahnen und Bundesstraßen fast 40.000 Brücken. "Umso wichtiger ist, dass sie in einem guten und leistungsfähigen Zustand sind und bleiben", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Mit dem Programm beschleunige man die Arbeiten auf besonders wichtigen, hochbelasteten Streckenabschnitten. "Bis 2026 investieren wir mehr als 2 Milliarden Euro", sagte Scheuer.

Das Sonderprogramm setzt den Angaben zufolge auf dem Brückenmodernisierungsprogramm des Verkehrsministeriums auf und soll dafür sorgen, dass einzelne Strecken aus dem Brückenmodernisierungsnetz in den kommenden Jahren zielgerichteter in Angriff genommen werden. Die Autobahn GmbH des Bundes könne diese Aufgabe über Ländergrenzen hinweg gezielt und gebündelt angehen. Bei den Strecken handele es sich um Abschnitte, die besonders wichtig und stark befahren sind und gemeinsam mit der Autobahn GmbH ermittelt wurden.

Bis zum Jahr 2026 sollen nach Angaben des Ministeriums fünf Streckenabschnitte mit insgesamt 515 Brücken-Teilbauwerken modernisiert werden - zwei an der Autobahn A1, zwei an der A3 und eines an der A7. Konkret handelt es sich um die Streckenabschnitte zwischen den Anschlussstellen Osnabrück Hafen und Ascheberg, zwischen dem Kamener Kreuz und Wuppertal-Langerfeld, dem Autobahnkreuz Frankfurt und Aschaffenburg-Ost, dem Kreuz Fürth/Erlangen bis zur Anschlussstelle Rosenhof und dem Autobahndreieck Hattenbach bis zum Kreuz Biebelried.

Das Fünf-Jahres-Programm solle noch dieses Jahr mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro netto starten. Enthalten seien hierbei die Kosten für die Ersatzneubauten und Rückbau der alten Bestandsbauwerke. Die Kosten für zu beauftragende Ingenieurleistungen Dritter würden auf circa 500 Millionen Euro geschätzt und extra abgerechnet. Die Autobahn GmbH des Bundes hat laut dem Ministerium eigens eine Brücken-Task-Force eingerichtet, die zentral die Abarbeitung steuert und in Zusammenarbeit mit dem Bund das Controlling organisiert.

September 23, 2021