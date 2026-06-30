Regierung trifft sich mit Nato-Generalsekretär Rutte

BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der Sitzung des Koalitionsausschusses von Union und SPD zum Reformpaket geht es für die schwarz-rote Bundesregierung am Mittwochvormittag zunächst um die Außenpolitik. Bei ihrer turnusmäßigen Kabinettssitzung, die diesmal im Bundesverteidigungsministerium stattfindet, erwarten die Regierungsmitglieder als Gast Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der Niederländer wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) empfangen, später treten die drei Politiker vor der Presse.

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Es soll dabei um die Sicherheitspolitik und eine Aussprache mit Blick auf den Nato-Gipfel kommende Woche in Ankara gehen. Außerdem wollen die Regierungsmitglieder über einige Gesetzentwürfe, die die Bundeswehr betreffen, beschließen - darunter einen zur Stärkung der Reserve./mi/DP/stw