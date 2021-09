Regierung verlängert bis Jahresende Überbrückungshilfen für Wirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich auf eine Verlängerung der finanziellen Hilfen für Unternehmen verständigt, die von der Corona-Krise hart getroffen sind. Dazu soll die sogenannte Überbrückungshilfe III Plus weitgehend um drei Monate bis zum 31. Dezember verlängert werden, erklärten das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium.

"Während es für die meisten Bereiche der Wirtschaft wieder bergauf geht, dauern die coronabedingten Einschränkungen in einigen Branchen weiter an", erklärten die Ministerien in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Auch in der bis Ende des Jahres verlängerten Überbrückungshilfe III Plus sind weiterhin Unternehmen mit einem coronabedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent antragsberechtigt. Die Antragstellung erfolgt auch für die verlängerten Hilfen durch prüfende Dritte.

Planmäßig auslaufen werde hingegen Ende September die sogenannte Restart-Prämie, die innerhalb der Überbrückungshilfe III Plus gezielt den Übergang vom Lockdown hin zur Wiederöffnung erleichtern sollte. Denn diese habe "ihren Zweck erfüllt", so die Ministerien.

Der Eigenkapitalzuschuss, zur Substanzstärkung besonders stark und andauernd betroffener Unternehmen, wird hingegen auch über den September hinaus bis Dezember 2021 zur Verfügung stehen.

Verlängert wird auch die Neustarthilfe Plus für Soloselbständige. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember können Soloselbstständige, deren Umsatz durch Corona weiter eingeschränkt ist, damit zusätzlich bis zu 4.500 Euro Unterstützung erhalten.

