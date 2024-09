Regierung verlängert Treuhandverwaltung der Rosneft Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung verlängert auf Grundlage des Energiesicherungsgesetzes die Anordnung der Treuhandverwaltung für die Rosneft Deutschland GmbH und der RN Refining & Marketing GmbH bis zum 10. März 2025. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium bekannt. Damit unterliege das Unternehmen Rosneft Deutschland weiterhin der Kontrolle der Bundesnetzagentur. Das gelte auch für die jeweiligen Anteile des Unternehmens in den drei Raffinerien PCK Schwedt, Miro in Karlsruhe und Bayernoil in Vohburg.

Rosneft Deutschland vereine insgesamt rund 12 Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich und sei damit eines der größten erdölverarbeitenden Unternehmen in Deutschland. Mit der Verlängerung der Treuhandverwaltung werde den prognostizierten Risiken für die Versorgungssicherheit begegnet. Die Anordnung gewährleiste weiterhin insbesondere die Versorgung der Bundesländer Berlin und Brandenburg und sichere die Zukunftsfähigkeit des Standorts Schwedt. Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit bleibe das oberste Ziel für alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Rosneft Deutschland getroffen würden.

"Rosneft Russland hat mittlerweile glaubhaft dargelegt, dass ein Verkauf von Rosneft Deutschland aktiv betrieben wird und dieser bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden soll", erklärte das Ministerium. Öffentliche Stellungnahmen potentieller Käufer und Gespräche der Bundesregierung unterstützten diese Aussage. Ein Verkauf wäre der rechtssicherste und damit auch schnellste Weg, um Investitionen in die Raffinerien zu ermöglichen und so die Standorte zu sichern.

