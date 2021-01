Regierung verteidigt Impfstoff-Beschaffung gegen Kritik

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Verzögerungen beim Einkauf und der Verteilung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partner Pfizer verteidigt. Sie stehe hinter der Grundsatzentscheidung, "die Beschaffung gemeinsam europäisch zu organisieren", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an das Corona-Kabinett in Berlin. Kritik hatte es unter anderem daran gegeben, dass sich Deutschland nicht eigene Dosen bei den Unternehmen gesichert habe.

Die im Mai 2020 geschaffene Impfstoff-Allianz von Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden sei von Anfang an inklusiv gewesen. Da weitere EU-Staaten Interesse an einer Teilnahme signalisierten, hätten im Juni dann die EU-Gesundheitsminister formal die Kommission beauftragt, die Verhandlungen für die Beschaffung zu führen. "Das ist der Weg, zu dem wir stehen", so Seibert. Den Durchbruch und das Tempo bei der Entwicklung des Impfstoffs nannte Seibert grundsätzlich "eine große Erfolgsgeschichte", dennoch "kann und wird es Verbesserungen geben".

So verwies Seibert auf Bemühungen des Mainzer Unternehmens Biontech, seine Produktionskapazitäten für die zugelassene Corona-Vakzine auszuweiten. "Da wird in Marburg daran gearbeitet", so Seibert. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut des Bundes unterstütze diesen Prozess. Zugleich erwartet die Bundesregierung die abschließende Stellungnahme der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zum Impfstoff des US-Anbieters Moderna samt Zulassung "zeitnah". Am heutigen Nachmittag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder sich mit verschiedenen Wissenschaftlern zusammenschließen, um die Bund-Länder-Konferenz am Dienstag vorzubereiten. Die morgigen Beratungen beginnen um 11 Uhr.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden zum Jahresende bereits 1,3 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer ausgeliefert. Weitere 760.000 Impfdosen würden für Ende der Woche, 4 Millionen bis Ende Januar und rund 11 Millionen bis Ende des ersten Quartals erwartet, sagte Ministeriumssprecher Hanno Kautz. Die Dosen würden zusammen mit anderen abgeschlossenen Verträgen "ausreichen, Deutschland in diesem Jahr zu versorgen".

Verimpft worden seien allerdings bis heute nur 265.000 Impfdosen. Regierungssprecher Seibert verwies auf die Bundesländer, die das Impfmanagement übernommen hätten. Im ARD-Morgenmagazin hatte etwa SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Versäumnisse beim Impfstart in Deutschland beklagt. Seibert betonte, der Bund kümmere sich um die Förderung der forschenden Unternehmen und um die Beschaffung.

Nach Regierungsangaben befinden sich gut 5.700 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Laut dem Robert-Koch-Institut gab es gegenüber dem Vortag 9.847 neue Corona-Fälle sowie 302 neue Todesfälle.

