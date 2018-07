Regierung will Ausbau der Infrastruktur beschleunigen

BERLIN (Dow Jones)--Um mehr Tempo beim Infrastrukturausbau zu erreichen, hat der Bund ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett beschloss bei seiner Sitzung in Berlin den von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgelegten Entwurf für ein solches Gesetz, das die Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Aus- und Neubau von Verkehrsinfrastruktur straffen soll.

"Wir machen mehr Tempo beim Infrastrukturbau", betonte Scheuer in einer Mitteilung seines Ministeriums. Die Mittel sollten schnell in konkrete Sanierungs-, Aus- und Neubaumaßnahmen fließen. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren würden einfacher, effizienter, transparenter und schneller. "Wir wollen Doppelprüfungen vermeiden, Bürokratie abbauen, Transparenz und Digitalisierung bei der Bürgerbeteiligung stärken und den Klageweg zügiger abschließen", kündigte er an.

"Wir wollen erreichen, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren insgesamt effizienter gestaltet werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zum Teil knüpfe man an bestehende Regelungen zur Verfahrensbeschleunigung an. So solle ermöglicht werden, dass ein in der vergangenen Legislaturperiode angestoßener Investitionshochlauf rasch umgesetzt werden könne.

Vorgesehen sind in dem Gesetzentwurf unter anderem eine Bündelung von Anhörungs- und Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahn-Bundesamt, eine vorläufige Genehmigung vorbereitender Maßnahmen in bestimmten Fällen vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, die Veröffentlichung aller Planungsunterlagen im Internet und ein zügiger Abschluss von Gerichtsverfahren unter anderem durch die fortgesetzte Beschränkung auf eine Instanz bei Schienenvorhaben.

