Regierung will Beschäftigung der Offshore-Wind-Branche sichern

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschafts-Staatssekretär Andreas Feicht hat Vertreterinnen und Vertreter der Offshore-Branchenverbände und Unternehmen zu einem virtuellen Runden Tisch empfangen. Mit der Zielerhöhung von 15 auf 20 Gigawatt im Jahr 2030 und dem Langfristziel von 40 Gigawatt bis 2040 habe die Branche eine sehr gute mittelfristige Perspektive in Deutschland, erklärte er. "Es geht jetzt darum sicherzustellen, dass die Unternehmen bis zum Start der nächsten Bauwelle in Nord- und Ostsee ihre Kompetenzen sichern und stärken." Darüber spreche er mit Herstellern, Zulieferern, Betreibern, Vertretern von Häfen und Übertragungsnetzbetreibern.

Eine große Bedeutung komme dabei der Ausbildungssicherung in Deutschland und der systematischen Erschließung von Auslandsmärkten zu. "Dazu wird das Bundeswirtschaftsministerium in Kürze konkrete Initiativen vorschlagen", kündigte Feicht an. Durch Offshore-Windparks mit einer Gesamtkapazität von 7,7 Gigawatt und mehr als 1.500 Offshore-Windenergieanlagen, mehr als 24.000 Beschäftigten und einer jährlichen Bruttowertschöpfung von etwa 1,5 Milliarden Euro sei die Offshore-Windbranche heute in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung vergleichbar mit den traditionellen maritimen Industrien in Deutschland, wie etwa dem Schiffbau, hob er hervor.

Vor Herausforderungen stellten die Branche aber derzeit die geringen Bauaktivitäten in Deutschland. Die Installation neuer Anlagen, Fundamente und Kabel werde erst in den nächsten Jahren wieder an Fahrt aufnehmen, weil erst dann die in Planung befindlichen Parks baureif seien. "In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts werden die Zubauraten dann aufgrund der höheren Ausschreibungsmengen, die in der Novelle des Wind-See-Gesetzes im letzten Jahr festgelegt wurden, deutlich steigen", sagte Feicht.

