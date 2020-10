Regierung will Carbon-Leakage-Schutz bis Jahresende umsetzen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will pünktlich mit dem Start des CO2-Preises auf Brennstoffe im kommenden Jahr auch eine Schutzregelung für die Wirtschaft einführen. "Sie geht als Verordnung raus und wird bis spätestens Jahresende erlassen", erklärte der zuständige Sprecher des Bundesumweltministeriums, Andreas Kübler, auf Anfrage von Dow Jones Newswires. Der Bundestag stimmte dazu am Donnerstag den Änderungen am Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zu, das sowohl den höheren CO2-Preis ab 25 Euro pro Tonne als auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen für Unternehmen vorsieht.

Elf Ausführungsverordnungen geplant

Das Umweltministerium plant insgesamt elf Ausführungsverordnungen, mit denen Carbon Leakage verhindert werden soll. Darunter versteht man die Verlagerung von Produktionsprozessen in außereuropäische Länder mit deutlich geringeren Klimaauflagen - ein Effekt, der nicht nur Jobverluste bedeutet, sondern auch gleiche oder höhere CO2-Emissionen. Ursprünglich war geplant, dass Unternehmen erst zum 1. Januar 2022 eine Teilkompensation der Mehrkosten beantragen können. Mit der nun beschlossenen Änderung soll das aber bereits ab 2021 möglich sein.

Anspruchsberechtigt sind alle Branchen, die auch auf der Sektorenliste des EU-Emissionshandels (ETS) stehen. Dazu zählen Eisen- und Stahlhersteller, Nichteisenmetalle sowie Teile der Chemie-, Textil- und Papierindustrie. Voraussetzung ist der Nachweis eigener Klimaschutzmaßnahmen. Das hatte das Umweltministerium bereits in den im September veröffentlichten Eckpunkten für den künftigen Carbon-Leakage-Schutz festgelegt. Die Einbeziehung der ETS-Sektorenliste sei ein Wunsch der Union gewesen, so Kübler.

Höhe der Beihilfen soll sich am EU-Emissionshandel orientieren

Unklar ist jedoch noch, was die Kompensationen den Steuerzahler kosten werden. Das hängt laut dem Ministeriumssprecher unter anderem von den Anträgen der Unternehmen ab. Laut dem Eckpunktepapier soll die Höhe des Ausgleichs nach den gleichen Maßstäben berechnet werden wie im EU-Emissionshandel. Demnach prüft die Bundesregierung auch, "ob bei der Berechnung der Beihilfe die Absenkung der EEG-Umlage zu berücksichtigen ist".

Die Wirtschaft selbst sieht die Kostenfrage als Problem: Besonders betroffene Unternehmen würden bis weit ins Jahr 2021 hinein nicht konkret wissen, mit welchen Preisen sie für das schon laufende Jahr kalkulieren müssen, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Achim Dercks. Aus seiner Sicht greifen die Entlastungen zur Vermeidung von Carbon Leakage "in mehrfacher Hinsicht zu kurz".

Industrie hält die Entlastung für zu eng und zu gering

Die Auswahl der berücksichtigten Branchen sei "zu eng" und die Höhe der vorgesehenen Entlastung "zu gering", um Carbon Leakage effektiv zu verhindern. Hierbei verweist der DIHK auch auf den gestiegenen Wettbewerbsdruck infolge der Corona-Krise. "Um Härten zu vermeiden und den Unternehmen Planungssicherheit zu gewähren, sollte die Bundesregierung deshalb in den Jahren 2021 und 2022 übergangsweise einen für Industrieunternehmen geltenden reduzierten CO2-Preis anbieten", fordert Dercks daher.

