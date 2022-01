Regierung will diese Woche Gespräche zur Lösung des Ukraine-Konflikt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sucht in dieser Woche das Gespräch mit den USA, Frankreich, Russland und der Ukraine, um den Konflikt in der ukrainischen Grenzregion diplomatisch beizulegen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird am Mittwoch nach Washington zu einem Treffen mit ihrem US-Amtskollegen Antony Blinken reisen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte.

Der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Jens Plötner, wird in dieser Woche zusammen mit seinem französischen Amtskollegen mit ihrem russischen Gegenüber zusammentreffen, um die Ukraine-Lage zu beraten. Außerdem seien von beiden Gespräche mit der ukrainischen Regierung geplant, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ort und Zeitpunkt der Gespräche nannte Hebestreit nicht.

Die Bundesregierung betonte, dass man den Konflikt friedlich belegen wolle. Dazu gelte auch weiterhin das Angebot, dass man im Normandie-Format unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ermöglichen wolle.

"Wichtig ist, dass das Angebot steht. Und wenn alle Beteiligten einig sind, dass es sinnvoll ist und dass man bereit ist, sich in diesem Format zu treffen, ist das kurzfristig zu bewerkstelligen", sagte Hebestreit.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2022 07:03 ET (12:03 GMT)