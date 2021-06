Regierung will mit Firmen Verträge über Vakzin-Reserven abschließen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will mit Impfstoffproduzenten Verträge abschließen, damit diese zukünftig mindestens 600 bis 700 Millionen Impfstoffreserven jährlich vorhalten, um bei zukünftigen Pandemien besser gewappnet zu sein. Damit soll eine Lehre aus der Corona-Pandemie gezogen werden, bei der Impfstoffproduktion in Deutschland anfangs nur schleppend anlief.

Die Bundesregierung will sogenannte "Pandemiebereitschaftsverträge" mit fünfjähriger Laufzeit mit solchen Firmen abschließen, die in Deutschland Impfstoffe produzieren. Dazu werde man eine Ausschreibung an Firmen begeben. Es gehe um mehrere Unternehmen und mehrere Impfstoffarten und nicht nur um eine einzige, erklärte Christoph Krupp, Chef der von der Bundesregierung im Februar eingesetzten Taskforce Impfstoffproduktion.

"Die Bundesregierung möchte damit eine sichere und resiliente Versorgung in Deutschland mit Impfstoffen in 2022 und den Folgejahren über eigene Produktionskapazitäten gewährleisten und die industrielle Basis in Deutschland für die Produktion auch von Impfstoffen mit neuartiger Technologie (wie mRNA) aber auch bereits etablierter Verfahren verbreitern und langfristig sichern", heißt es in einem Beschluss des Bundeskabinetts.

Für die Europäische Union wird davon ausgegangenen, dass eine Produktionskapazität von jährlich etwa 2 Milliarden Impfdosen innerhalb der EU abgesichert werden sollte. Damit könnte die europäische Bevölkerung zweimal geimpft werden und gegebenenfalls ein erheblicher Beitrag für die Versorgung der Welt mit Impfstoffen geleistet werden.

Die Taskforce hat bereits mit allen wesentlich an der Impfstoffproduktion beteiligten Unternehmen in Deutschland gesprochen und deren Investitionsabsichten in ihre Überlegungen einbezogen.

In den Verträgen müssen sich die Unternehmen im Aktivierungsfall zur Lieferung fertiger Impfdosen verpflichten. Auch haben sie die dazu erforderlichen Fähigkeiten und Kapazitäten für die Ende-zu-Ende-Produktion jederzeit vorzuhalten.

"Vor dem Hintergrund der anhaltenden Covid19-Pandemie, deren Dauer und weiterer Verlauf ungewiss ist, stehen Impfstoffe gegen das Coronavirus und seine Varianten im Vordergrund. Das Konzept muss aber offen sein für die Vorsorge gegenüber anderen Viren und biologischen Gefahren, die pandemischen Charakter annehmen können", heißt es in dem Beschluss.

