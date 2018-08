Regierung will nächste Woche über Dürrehilfen entscheiden

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will mit der Vorlage des neuen Ernteberichts am kommenden Mittwoch eine Entscheidung über mögliche Finanzhilfen für die Landwirte wegen der anhaltenden Dürreperiode entscheiden. Das kündigte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) an. "Kommenden Mittwoch werde ich den Erntebericht abgeben im Kabinett", sagte Klöckner bei einer Pressekonferenz, bei der sie nach eigenen Angaben eine "Zwischenbilanz" der Situation zog.

Der Erntebericht werde Grundlage für die Entscheidung sein, ob es sich um eine Extremwettersituation von nationalem Ausmaß handle. Mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seien bereits mehrere Szenarien durchgespielt worden, noch sei aber keine Entscheidung gefallen, betonte die CDU-Politikerin. Laut den bisherigen Erkenntnissen gebe es kein einheitliches Bild, und die gemeldeten Schäden bei Getreide und Raps lägen in einer großen Spanne zwischen 20 und 60 Prozent. Die aus den Ländern gelieferten Zahlen werden laut Klöckner nun in ihrem Ministerium ausgewertet.

Um trotz der Dürreschäden ausreichend Tierfutter zu sichern, sollen aber bereits kurzfristig schon ökologische Flächen freigegeben werden, auf denen Zwischenfrüchte angebaut werden. Nach Angaben der Ministerin billigte das Kabinett bei seiner Sitzung in Berlin eine entsprechende Verordnung. "Tieren hilft kein Geld, sondern ihnen hilft Futter", sagte Klöckner.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2018 06:54 ET (10:54 GMT)