Regierung: Zeichen für 2021 stehen "auf wirtschaftlicher Erholung"

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat in einem jüngsten Bericht trotz der gegenwärtigen Corona-Beschränkungen eine positive Vorhersage für die diesjährige Wirtschaftsentwicklung abgegeben. "Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 dürfte aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen wieder zurückgegangen sein", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. "Für das Gesamtjahr 2021 stehen die Zeichen jedoch auf wirtschaftlicher Erholung." Die an Fahrt aufnehmende Impfkampagne und eine starke Weltwirtschaft verbreiteten Zuversicht.

"Die wirtschaftliche Lage präsentiert sich im April zweigeteilt: Während die Dienstleistungsbereiche nach wie vor durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie eingeschränkt sind, zeigt sich die Industriekonjunktur vergleichsweise robust", heißt es in dem Bericht. Die Stimmung und die Auftragslage in den Unternehmen entwickelten sich positiv. Für die Produktionsrückgänge im Januar und Februar seien vor allem Engpässe bei Halbleitern in der gewichtigen Kfz-Produktion maßgeblich. Im Baugewerbe habe sich der witterungsbedingte starke Rückgang im Januar zuletzt merklich abgeschwächt.

"Die Stimmung in den Unternehmen ist so gut wie lange nicht mehr", hob das Ministerium hervor. Die weitere Entwicklung der Wirtschaft hänge nun "maßgeblich davon ab, wie nachhaltig das Infektionsgeschehen kontrolliert werden kann und wie schnell damit weitere Lockerungen möglich werden". Der Einzelhandel sei allerdings weiterhin durch die anhaltenden Schließungsverfügungen belastet, auch wenn sich die Umsätze ohne Kfz im Februar leicht erholt hätten.

"Im Vergleich zum Vorjahr litt insbesondere der stationäre Handel unter den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, während der Internet- und Versandhandel merklich zulegen konnte", erklärten die Konjunkturexperten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Am Arbeitsmarkt habe trotz steigender Infektionszahlen eine Frühjahrsbelebung eingesetzt. Die Anzeigen für Kurzarbeit deuteten darauf hin, dass die Zahl der Menschen in Kurzarbeit noch etwas zunehmen könnte, aber deutlich unter ihrem Niveau vom Frühjahr 2020 bleiben sollte.

April 13, 2021 04:20 ET (08:20 GMT)