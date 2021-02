Regierungsbeirat: Sparkassen in nachhaltige Finanzstrategie einbeziehen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Regierungsberater haben einen klaren Politikrahmen für ein nachhaltiges Finanzsystem gefordert, der auch die öffentlichen Banken und Sparkassen umfasst. Der Sustainable-Finance-Beirat veröffentlichte dazu einen Bericht mit 31 Empfehlungen, mit dem die Bundesregierung bei der Entwicklung einer eigenen Strategie unterstützt werden soll. "Ziel ist es, Deutschland zum führenden Standort für Sustainable Finance zu machen", sagte der Beiratsvorsitzende Karsten Löffler.

Die Bundesregierung "muss alle Weichen auf Nachhaltigkeit und Zukunft setzen", zumal sie als wichtiger wirtschaftlicher Marktakteur selbst eine Gestaltungsmacht habe, sagte Beiratsmitglied Silke Stremlau. Künftig müssten auch öffentlich-rechtliche Finanzinstitute wie die KfW, die Landesförderbanken, Sparkassen, Landesbanken und öffentliche Versicherer ihre Kredit- und Investitionspolitik an diesen neuen Anforderungen orientieren. Die Vorständin der Hannoverschen Kassen betonte, dass Finanz- und Realwirtschaft bis jetzt keine solche Strategie hätten.

Die Bundesregierung will ihre Sustainable-Finance-Strategie noch im Frühjahr veröffentlichen. Parallel dazu will die Europäische Kommission noch im ersten Halbjahr ihre eigene Strategie überarbeiten. Brüssel arbeitet auch an einer Umsetzung der EU-Taxonomie, mit der Finanzinvestoren konkrete Hinweise erhalten sollen, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig einzustufen sind.

Das Fachgremium empfiehlt der Bundesregierung für ihren eigenen Politikansatz nun nachhaltige Anleiheemissionen sowie Strategien für öffentliche Kapitalanlagen, für Sondervermögen des Bundes und für wirtschaftliche Förderprogramme. Insgesamt soll sich der Staat stärker am Risiko von ESG-Projekten (Environment, Social, Governance) beteiligen.

Externalisierte Kosten der Unternehmen sollen etwa mit einem angemessenen CO2-Preis internalisiert werden, damit der Finanzmarkt Chancen und Risiken besser abbilden kann. Nötig seien eine Koordinierungsstelle im Finanzministerium, eine unabhängige Sustainable-Finance-Plattform, aber auch frisches Geld: Mit einem Transformations- und Impactfonds müssten vor allem kleine und mittlere Unternehmen Unternehmen beim Wandel unterstützt werden.

Es gebe nun zahlreiche Impulse für die Sustainable-Finance-Strategie der Bundesregierung, sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. "Aber nicht nur der Staat ist gefordert: Jeder Akteur im Finanzsystem muss sich fragen, ob die Nachhaltigkeitsrisiken erkannt sind und alle Chancen der Transformation genutzt wurden." Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum (CDU) betonte, es sei wichtig, alle Akteure mit an Bord zu nehmen. "Dazu sind klare Rahmenbedingungen und ambitionierte sowie realistisch umsetzbare Empfehlungen entscheidend."

Die Kreditwirtschaft begrüßte die Empfehlungen zwar. "Allerdings darf die Politik nicht aus den Augen verlieren, dass Banken zwar eine sehr wichtige Rolle bei der Transformation hin zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Wirtschaft spielen, es aber vor allem Anstrengungen in der Realwirtschaft erfordert, Produktionsprozesse und Produkte klimaschonend anzupassen", erklärte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, zugleich Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) in diesem Jahr.

Die deutsche müsse dabei eng mit der europäischen Strategie verzahnt werden und dürfe nicht über diese hinaus gehen. Zudem dürften kleinere und mittlere Unternehmen nicht durch zu hohe bürokratische Anforderungen überfordert werden, so Schleweis.

