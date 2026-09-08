DAX 25.960 -0,2%ESt50 6.401 -0,0%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,26 +0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.727 -0,4%Euro 1,1615 -0,1%Öl 98,6 +1,7%Gold 4.395 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Regierungskrise in Thüringen: SPD bleibt in der Koalition

ERFURT (dpa-AFX) - Die SPD in Thüringen hält an der Koalitionsregierung fest - trotz der geplanten Auflösung der BSW-Fraktion. "Die SPD bleibt in der Koalition", sagte SPD-Landeschef und Innenminister Georg Maier der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Die SPD steht in dieser Regierung für Verlässlichkeit, klare Haltung und konkreten Gestaltungswillen."

Werbung

Der Vorstand der Sozialdemokraten sowie die Kreisvorsitzenden hatten sich am Montagabend mit der Regierungskrise in Thüringen beschäftigt, nachdem ein Großteil der Mitglieder der BSW-Fraktion die Wagenknecht-Partei verlassen hatte. CDU, BSW und SPD regieren seit Ende 2024 in Thüringen zusammen.

Die SPD verlangte erneut ein verbindliches Gesprächsformat mit der Fraktion der Linken. Hintergrund ist, dass die Koalition durch die Auflösungserscheinungen beim BSW Stimmen verliert und noch stärker als bisher auf Unterstützung der oppositionellen Linken angewiesen ist.

Bisher hatte die sogenannte Brombeer-Koalition 44 von 88 Sitzen im Landtag, nun könnten es im schlechtesten Fall 39 sein. "Die CDU ist aufgefordert, den Widerspruch zwischen ihrer praktischen Unvereinbarkeitsstrategie und der notwendigen parlamentarischen Verständigung aufzulösen", erklärten die Sozialdemokraten.

Werbung

Ex-BSWler um Vizeministerpräsidentin Katja Wolf gründeten inzwischen im Eilverfahren eine neue Partei; eine Fraktions-Neugründung soll an diesem Mittwoch erfolgen. Wolf sieht damit die Regierungsfähigkeit nach dem Zerfall der BSW-Fraktion wieder hergestellt. Die CDU mit Ministerpräsident Mario Voigt hatte sich bereits zur Koalition auch unter diesen Umständen bekannt./rot/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.