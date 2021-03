Regierungssprecher widerspricht Scholz bei Impfkampagne

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat den Vorstoß von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, wöchentlich zehn Millionen Menschen zu impfen, relativiert. Es sei "wichtig, dass man realistisch in den Erwartungen ist", sagte Seibert nach der Kabinettssitzung in Berlin. "Eine Zahl von zehn Millionen Dosen pro Woche, die gelegentlich in der Diskussion ist, die erreichen wir sicher nicht im April, eher im Juni."

Scholz hatte am Dienstag Millionen Impfungen pro Woche gefordert, dies gelte bereits Ende März. "Es wird bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben", sagte der SPD-Politiker im ZDF. Laut dem Regierungssprecher werde Deutschland die erwarteten und die vereinbarten Lieferungen im ersten Quartal erhalten, "sogar etwas mehr", so Seibert. "Im April sollen die wöchentlich zur Verfügung stehenden Dosen von 3 auf fast 5 Millionen aufwachsen." Vom Mainzer Hersteller Biontech und seinem US-Partner Pfizer gebe es präzisere Zahlen, bei den Herstellern Moderna und Astrazeneca statt wochengenauer Vorgaben immerhin Modellierungen. "Klar ist aber, im April nimmt die Impfkampagne weiter deutlich an Fahrt auf", so Seibert. Allerdings würden auch dann keine unbegrenzten Mengen für die Impfzentren und die Arztpraxen zur Verfügung stehen.

Den Angaben zufolge will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute auch die neue Corona-Impfverordnung unterzeichnen. Diese sieht sowohl längere Intervalle zwischen der ersten und der zweiten Impfung als auch eine Freigabe der Astrazeneca-Vakzine für Menschen über 65 Jahre vor. Zudem soll die Immunisierungskampagne in Grenzregionen mit sehr hoher Inzidenz mit sogenannten Riegel- und Ring-Impfungen stark ausgeweitet werden.

