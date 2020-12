Regierungssprecherin: Deutschland stimmt Post-Brexit-Abkommen zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat dem von der EU mit Großbritannien ausgehandelten Post-Brexit-Abkommen zugestimmt und damit den Weg für eine offizielle Billigung durch Deutschland im EU-Ministerrat frei gemacht. "Deutschland kann dem Abkommen zustimmen und wird es auch im Rat tun", kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Die Mitglieder des Bundeskabinetts haben sich heute in einer Telefonschalte über die deutsche Position verständigt", sagte sie. "Sie waren sich einig über die positive Würdigung des Abkommens."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 06:09 ET (11:09 GMT)