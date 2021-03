Regierungssprecherin: Notbremse kommt zum Tragen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat vor dem Hintergrund der Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage die deutliche Erhöhung der Inzidenzzahlen betont, die eine Rücknahme von Lockerungen nötig machten. "Die Beratungen heute finden vor dem Hintergrund einer leider wieder angespannten Infektionslage statt", sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Angesichts der steigenden Inzidenzen sei der Fall eingetreten, in dem die beim vorherigen Treffen vereinbarte "Notbremse" zum Tragen komme, nach der Lockerungen zurückgenommen werden, wenn die Inzidenz über 100 liegt.

Lockerungen schloss Fietz aus. "An Lockerungen, die wir uns alle gewünscht hätten, ist nur zu denken bei stabilen oder sinkenden Inzidenzzahlen", betonte sie. "In dieser Situation sind wir gegenwärtig nicht." Der am Donnerstag und Freitag geplante EU-Gipfel finde wegen der stark steigenden Infektionszahlen nun nicht physisch in Brüssel statt. Vielmehr würden sich die Staats- und Regierungschefs per Video zusammenschalten. Die Sprecherin kündigte zudem für Donnerstag um 9.00 Uhr eine Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag zur Coronavirus-Pandemie an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 09:24 ET (13:24 GMT)