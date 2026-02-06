DAX24.810 +0,4%Est506.017 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -2,0%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.968 -1,1%Euro1,1869 +0,4%Öl67,58 -0,8%Gold5.026 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Nikkei 225 im Rallymodus: Neues Rekordhoch nach klarem Wahlsieg von Sanae Takaichi Nikkei 225 im Rallymodus: Neues Rekordhoch nach klarem Wahlsieg von Sanae Takaichi
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Regulatorischer Druck?

Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Hims & Hers zieht Semaglutid-Pille überraschend zurück

09.02.26 09:21 Uhr
Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Überraschende Kehrtwende - NYSE-Titel Hims & Hers-Aktie bricht ein nach Aus für Semaglutid-Pläne | finanzen.net

Hims & Hers hatte erst vergangene Woche angekündigt, eine kostengünstige Semaglutid-Tablette auf den Markt zu bringen. Nun wurden die Pläne jedoch bereits wieder gestrichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
910,80 EUR 23,30 EUR 2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
16,70 EUR -2,80 EUR -14,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
42,90 EUR 2,90 EUR 7,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• FDA drohte Vorgehen gegen Semaglutid-Pille von Hims & Hers an
• Hims & Hers zog Pläne am Samstag via X zurück
• Aktienkurse von Hims & Hers, Novo Nordisk und Eli Lilly mit starken Bewegungen

Wer­bung

Erst am vergangenen Donnerstag hatte das US-Telemedizinunternehmen Hims & Hers angekündigt, eine Semaglutid-Pille als günstigere Alternative zur kürzlich von Novo Nordisk eingeführten oralen Wegovy-Tablette anzubieten. Das Produkt sollte in den USA für einen Einführungs-Preis von 49 US-Dollar im ersten Monat und 99 US-Dollar für jeden weiteren Monat erhältlich sein - deutlich unter dem Listenpreis der Originalversion, der bei etwa 149 US-Dollar beginnt. Die Herstellung der Pille von Hims & Hers sollte laut Unternehmensangaben auf der Praxis des "Compoundings" bestehen, bei dem Wirkstoffe und Zusatzstoffe zu einer neuen Arzneiformulierung kombiniert werden.

Regulatorischer Gegenwind durch die FDA

Nur einen Tag nach der Ankündigung kamen jedoch bereits die ersten Hürden für das Vorhaben von Hims & Hers auf: So machte die US-Arzneimittelbehörde FDA laut "Reuters" deutlich, dass sie die Verwendung von GLP-1-Wirkstoffen in individuell hergestellten Arzneimitteln wie dem von Hims & Hers einschränken will. Die Behörde nannte als Gründe Sicherheits-, Qualitäts- und Rechtsbedenken und kündigte an, mögliche Durchsetzungsmaßnahmen gegen entsprechende Anbieter zu prüfen. Nur kurz darauf zog Hims & Hers sein neues Produkt wieder aus dem Angebot zurück.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte das Unternehmen am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X, es habe seit dem Start der Pille konstruktive Gespräche "mit Partnern aus der Branche" geführt und sich deshalb entschieden, das Produkt nicht weiter anzubieten. "Wir fühlen uns weiterhin den Millionen Amerikanern verpflichtet, die auf uns angewiesen sind, um Zugang zu sicherer, erschwinglicher und individueller Gesundheitsversorgung zu erhalten", heißt es dort weiter. Diese Formulierung deutet an, dass die regulatorische Drohkulisse und die mögliche Risiken seitens der FDA zur Kehrtwende beigetragen haben könnten. Auf der Unternehmenswebseite ist die Ankündigung der Semaglutid-Tablette jedoch bislang weiterhin vorhanden.

Wer­bung

Parallel zum regulatorischen Druck durch die FDA hatte auch der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, der Hersteller der Original-Wegovy-Tablette, Hims & Hers mit rechtlichen Schritten gedroht. Novo bezeichnete das Vorhaben laut "Euronews" als unzulässige Nachahmung eines patentierten Medikaments und argumentierte, dass nur FDA-zugelassene Varianten auf dem Markt sein sollten, um Patienten vor ungetesteten Produkten zu schützen.

Wer­bung

So reagieren die Aktien von Hims & Hers und Novo Nordisk

An der Börse hatte das Hin und Her bereits Auswirkungen auf die Aktienkurse der beteiligten Unternehmen. Während die Ankündigung der preiswerten Pille zunächst für Druck auf die Kurse von Novo Nordisk und Eli Lilly, das ebenfalls Abnehmmedikamente anbietet, sorgte, geriet die Hims & Hers-Aktie am Freitag nachbörslich kräftig unter Druck. So sackte der Anteilsschein am Freitag nachbörslich an der NYSE um 15,9 Prozent auf 19,36 US-Dollar ab. Papiere von Eli Lilly gewannen daneben im nachbörslichen NYSE-Handel 0,98 Prozent auf 1.068,53 US-Dollar, nachdem sie den regulären Freitagshandel bei 1.058,18 US-Dollar um 3,66 Prozent stärker beendet hatten. Novo Nordisk-Aktie zeigt sich derweil am Montag in Kopenhagen zeitweise um 7,61 Prozent höher bei 318,00 DKK.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
09:36Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
03.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen