Regulatorischer Druck?

Hims & Hers hatte erst vergangene Woche angekündigt, eine kostengünstige Semaglutid-Tablette auf den Markt zu bringen. Nun wurden die Pläne jedoch bereits wieder gestrichen.

• FDA drohte Vorgehen gegen Semaglutid-Pille von Hims & Hers an

• Hims & Hers zog Pläne am Samstag via X zurück

• Aktienkurse von Hims & Hers, Novo Nordisk und Eli Lilly mit starken Bewegungen



Erst am vergangenen Donnerstag hatte das US-Telemedizinunternehmen Hims & Hers angekündigt, eine Semaglutid-Pille als günstigere Alternative zur kürzlich von Novo Nordisk eingeführten oralen Wegovy-Tablette anzubieten. Das Produkt sollte in den USA für einen Einführungs-Preis von 49 US-Dollar im ersten Monat und 99 US-Dollar für jeden weiteren Monat erhältlich sein - deutlich unter dem Listenpreis der Originalversion, der bei etwa 149 US-Dollar beginnt. Die Herstellung der Pille von Hims & Hers sollte laut Unternehmensangaben auf der Praxis des "Compoundings" bestehen, bei dem Wirkstoffe und Zusatzstoffe zu einer neuen Arzneiformulierung kombiniert werden.

Regulatorischer Gegenwind durch die FDA

Nur einen Tag nach der Ankündigung kamen jedoch bereits die ersten Hürden für das Vorhaben von Hims & Hers auf: So machte die US-Arzneimittelbehörde FDA laut "Reuters" deutlich, dass sie die Verwendung von GLP-1-Wirkstoffen in individuell hergestellten Arzneimitteln wie dem von Hims & Hers einschränken will. Die Behörde nannte als Gründe Sicherheits-, Qualitäts- und Rechtsbedenken und kündigte an, mögliche Durchsetzungsmaßnahmen gegen entsprechende Anbieter zu prüfen. Nur kurz darauf zog Hims & Hers sein neues Produkt wieder aus dem Angebot zurück.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte das Unternehmen am Samstag auf der Kurznachrichtenplattform X, es habe seit dem Start der Pille konstruktive Gespräche "mit Partnern aus der Branche" geführt und sich deshalb entschieden, das Produkt nicht weiter anzubieten. "Wir fühlen uns weiterhin den Millionen Amerikanern verpflichtet, die auf uns angewiesen sind, um Zugang zu sicherer, erschwinglicher und individueller Gesundheitsversorgung zu erhalten", heißt es dort weiter. Diese Formulierung deutet an, dass die regulatorische Drohkulisse und die mögliche Risiken seitens der FDA zur Kehrtwende beigetragen haben könnten. Auf der Unternehmenswebseite ist die Ankündigung der Semaglutid-Tablette jedoch bislang weiterhin vorhanden.

Since launching the compounded semaglutide pill on our platform, we’ve had constructive conversations with stakeholders across the industry. As a result, we have decided to stop offering access to this treatment. We remain committed to the millions of Americans who depend on us… - Hims & Hers Comms (@HimsHersComms) February 7, 2026

Parallel zum regulatorischen Druck durch die FDA hatte auch der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, der Hersteller der Original-Wegovy-Tablette, Hims & Hers mit rechtlichen Schritten gedroht. Novo bezeichnete das Vorhaben laut "Euronews" als unzulässige Nachahmung eines patentierten Medikaments und argumentierte, dass nur FDA-zugelassene Varianten auf dem Markt sein sollten, um Patienten vor ungetesteten Produkten zu schützen.

So reagieren die Aktien von Hims & Hers und Novo Nordisk

An der Börse hatte das Hin und Her bereits Auswirkungen auf die Aktienkurse der beteiligten Unternehmen. Während die Ankündigung der preiswerten Pille zunächst für Druck auf die Kurse von Novo Nordisk und Eli Lilly, das ebenfalls Abnehmmedikamente anbietet, sorgte, geriet die Hims & Hers-Aktie am Freitag nachbörslich kräftig unter Druck. So sackte der Anteilsschein am Freitag nachbörslich an der NYSE um 15,9 Prozent auf 19,36 US-Dollar ab. Papiere von Eli Lilly gewannen daneben im nachbörslichen NYSE-Handel 0,98 Prozent auf 1.068,53 US-Dollar, nachdem sie den regulären Freitagshandel bei 1.058,18 US-Dollar um 3,66 Prozent stärker beendet hatten. Novo Nordisk-Aktie zeigt sich derweil am Montag in Kopenhagen zeitweise um 7,61 Prozent höher bei 318,00 DKK.

