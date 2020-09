Regulierer erteilt bis 1. Dezember Zuschläge für Steinkohle-Aus

BERLIN (Dow Jones)--Im Rahmen des Kohleausstiegs haben sich Kraftwerksbetreiber an der ersten deutschen Auktion bei der Steinkohle beteiligt. Es seien entsprechende Gebote eingegangen, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die Zuschläge sollen bis zum 1. Dezember erteilt werden. Am Dienstag war die Frist für die Beteiligung an der Ausschreibung ausgelaufen, die das Kohleausstiegsgesetz regelt. Die nächste Auktion soll am 4. Januar 2021 starten.

Die Behörde prüft die eingegangenen Gebote zunächst auf ihre Zulässigkeit, etwa mit Blick auf die Kohlendioxid-Emissionen der stillzulegenden Anlagen. Sollte die Ausschreibung überzeichnet sein, entscheiden diese Emissionen mit darüber, welche Kraftwerke profitieren. Dabei soll derjenige zuerst den Zuschlag erhalten, der die geringste Summe je vermiedener Tonne CO2 fordert. Allerdings muss die Bundesnetzagentur noch auf die Genehmigung durch die Europäische Kommission warten, die den Prozess beihilferechtlich prüft.

Details zu den Geboten oder den Unternehmen gab die Behörde mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis nicht bekannt. Insgesamt waren 4 Gigawatt Leistung zur Abschaltung ausgeschrieben, bei einer Obergrenze von 165.000 Euro pro Megawatt. Zahlreiche Anlagen in Süddeutschland waren von der Teilnahme an dieser Ausschreibung allerdings ausgeschlossen.

September 02, 2020