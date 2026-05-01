DAX24.107 +0,6%Est505.850 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 -2,6%Nas26.272 +0,7%Bitcoin67.952 -0,9%Euro1,1711 -0,3%Öl107,3 -0,3%Gold4.686 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Nebius, Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All
Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reiche: Bundesregierung muss liefern

13.05.26 16:49 Uhr

AACHEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat die Ansicht vertreten, dass CDU/CSU und SPD in ihrer Analyse der derzeitigen politischen Lage gar nicht so weit auseinanderliegen. "Wo es wahrscheinlich unterschiedliche Einschätzungen gibt: Was zumutbar ist", sagte Reiche in einem Gespräch mit dem Journalisten Gabor Steingart beim Karlspreis-Forum in Aachen. Klar sei aber auch, dass die Koalitionspartner liefern müssten. "Ein Vertrag ist dazu da, dass man ihn erfüllt." Alles andere wäre "politisch verantwortungslos".

Reiche verwies auch auf das soeben von Schwarz-Rot beschlossene Gebäudemodernisierungsgesetz. Durch dieses und andere Gesetze werde die Situation langsam gedreht. "Aber es braucht Zeit. Es braucht vor allem aber auch die notwendige Entschlossenheit", betonte sie.

Reiche hatte im vergangenen Monat Vorschläge der SPD zu Entlastungen wegen der hohen Spritpreise als "teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig" kritisiert und den Koalitionspartner damit verärgert. In Aachen wiederholte sie solche Angriffe nicht.

Draghi mahnt Europa zu schnelleren Reformen

Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi, der am Donnerstag den diesjährigen Karlspreis erhält, sagte bei dem Forum: "Der Rest der Welt hat sich in den letzten sechs, sieben Jahren völlig verändert." Europa bleibe hinter diesem Tempo bisher zurück./cd/DP/men