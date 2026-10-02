DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,35 -2,4%Nas 27.173 +1,1%Bitcoin 74.745 -0,9%Euro 1,1254 +0,1%Öl 102,5 +0,1%Gold 4.148 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Reiche: Energiereserve auch nach G7-Freigabe ausreichend gedeckt

BERLIN (dpa-AFX) - Die angestrebte Freigabe von Ölvorräten durch die G7-Staaten stellt nach den Worten von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kein Risiko für die Energieversorgung dar. Über vier Monate würden 100 Millionen Barrel (je 159 Liter) koordiniert über die Internationale Energieagentur (IEA) mobilisiert, mit einer erheblichen Diesel-Freigabe bereits in den ersten 20 Tagen, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit. "Dabei bleibt jederzeit ausreichend Reserve zur Sicherung der Versorgung im System." Das werde fortlaufend überwacht.

Werbung

Die G7-Staaten, zu denen neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA, Japan und Kanada gehören, hatten sich am Nachmittag auf den Schritt geeinigt. Sie kündigten zudem an, in den kommenden Tagen die Möglichkeit zusätzlicher Diesel-Freigaben zu erörtern.

Die US-Regierung hatte Europa zuvor aufgefordert, mehr Liefermengen an Diesel an den Markt zu geben. Auch ein Exportstopp war zuvor in Erwägung gezogen worden.

Reiche teilte mit: "Für mich war in den vergangenen 48 Stunden in den Gesprächen entscheidend, aus einer angespannten Lage ein verlässliches gemeinsames Vorgehen zu machen." Die Maßnahme dämpfe den Preisdruck und schaffe Verlässlichkeit für Unternehmen, Verbraucher sowie in der transatlantischen Partnerschaft./jcf/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.