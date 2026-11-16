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Reiche: Haben Industriestrompreis gegen Widerstand erkämpft

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SALZGITTER (dpa-AFX) - Angesichts der Forderung der Stahlbranche nach einem verlässlichen Industriestrompreis hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf das bisher Erreichte und den Widerstand auf EU-Ebene verwiesen. "Wir haben erstmals überhaupt einen Industriestrompreis und wir haben den gegen deutlichen Widerstand aus Brüssel erkämpft", sagte die CDU-Politikerin beim "Nationalen Stahlgipfel" im niedersächsischen Salzgitter.

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Sie könne die Sorgen und Nöte der Branche und der Beschäftigten gut verstehen, sagte Reiche. Deutschland sei mit seiner starken Stahlproduktion aber nicht allein. "Es gibt viele Mitgliedstaaten, die überhaupt gar keine Industrie haben", sagte sie. Die Bundesregierung kämpfe für die energieintensiven Industrien in Deutschland. "Wir brauchen aber eben auch die Unterstützung von Mitgliedstaaten, für die Industrie leider keine Rolle mehr spielt", sagte die Bundeswirtschaftsministerin.

Beim Gipfel übergaben Politiker, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter Reiche ein Positionspapier der Branche. Es brauche wettbewerbsfähige Energiepreise, wirksame Leitmärkte und Handelsschutz, hieß es darin. Vor dem Gipfel hatten nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2.000 Beschäftigte der Branche ihren Unmut über die Lage und ihre Zukunftsperspektiven zum Ausdruck gebracht./bch/DP/jha

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