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Reiche: Koalitionsausschuss berät Sonntag über Entlastungen

10.04.26 11:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD beraten nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Sonntag über Entlastungen wegen der hohen Energiepreise. Es werde einen Koalitionsausschuss geben, sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will zusätzliche Entlastungen nur für den Fall, dass die Preise noch weitcruer steigen. Der Bund könne nicht alle Verwerfungen abfedern, hatte er betont. Zugleich forderte Merz Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf, sich auf Vorschläge zu einigen. Bisher ist ein solcher Kompromiss aber nicht in Sicht, die Ideen gehen weit auseinander./tam/DP/nas