DAX23.744 +0,8%Est505.795 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 -1,6%Nas22.513 +0,6%Bitcoin63.879 -1,8%Euro1,1538 +0,3%Öl102,2 +1,1%Gold5.025 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen im Plus erwartet -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktien von NVIDIA, Alphabet, Meta & Co. im Blick: Warum Bernstein jetzt das Ende der KI-Panik sieht Aktien von NVIDIA, Alphabet, Meta & Co. im Blick: Warum Bernstein jetzt das Ende der KI-Panik sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Reiche: neue Regel für Tankstellen spätestens Anfang April

17.03.26 14:23 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue Regelung zur Preiserhöhung an den Tankstellen soll nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche spätestens Anfang April beschlossen werden. Der Gesetzentwurf werde aktuell regierungsintern abgestimmt, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Ziel sei, dass sich der Bundestag noch in dieser Woche erstmals damit befasst. Ein Abschluss des Verfahrens werde "Ende März, spätestens Anfang April" angestrebt.

Wer­bung

Die Bundesregierung reagiert damit auf die seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Spritpreise. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Geplant sind außerdem bessere Möglichkeiten für das Bundeskartellamt, Preisaufschläge im Großhandel schnell zu überprüfen und zu stoppen./tam/DP/nas