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Reiche spricht beim CDU-Wirtschaftsrat

04.05.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Reformpolitik der Bundesregierung steht im Mittelpunkt beim sogenannten Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU. Auftakt des zweitägigen Kongresses in Berlin ist am Montagnachmittag (15.00 Uhr) eine Runde mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, der Siemens AG und des Autokonzerns Audi. Auch der CSU-Europapolitiker Manfred Weber und diverse weitere Wirtschaftsvertreter werden am ersten Tag erwartet. Für Dienstag ist unter anderem ein Auftritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigt.

Der Wirtschaftsrat der CDU ist ein Verein, der sich als Interessenvertreter der Wirtschaft und als "ordnungspolitisches Gewissen der Politik" sieht. Der diesjährige Wirtschaftstag steht unter dem Motto "Wieder nach vorne: Mut zu Reformen". Die schwarz-rote Koalition hatte vergangene Woche eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht, die mehr als 16 Milliarden Euro einsparen und die Kassenbeiträge stabilisieren soll. Vorgenommen hat sich die Bundesregierung zudem Änderungen am Steuer-, Pflege- und Rentensystem./vsr/DP/he