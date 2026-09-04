DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.498 -0,3%Bitcoin 68.633 -1,8%Euro 1,1616 -0,1%Öl 95,7 +0,1%Gold 4.438 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Reiche: Wer auf Stromleitungen zielt, zielt auf Bürger

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht die Angriffe auf die Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg eigenen Angaben zufolge auch als Angriffe auf die Einwohner. "Wer auf Stromleitungen zielt, zielt auf die Bürgerinnen und Bürger, auf öffentliche Infrastruktur, Krankenhäuser, auf Telekommunikation, kleine und große Unternehmen und lokale Energieversorger", sagte Reiche einer Mitteilung zufolge.

Werbung

Die zuständigen Behörden klärten die Vorfälle aber mit Hochdruck auf und koordinierten sich eng, hieß es weiter. Dazu stehe sie mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) in stetem Austausch.

Reiche betonte: "Die Energieversorgung in Deutschland ist sicher. Es kam zu keinen Ausfällen für einzelne Haushalte. Das zeigt, dass wir mit unseren hohen Sicherheitsstandards ein resilientes System aufgebaut haben."

Zugleich machen die Vorfälle laut der Ministerin deutlich, wie wichtig es ist, die Resilienz unserer Energieversorgung konsequent zu stärken. "Wir müssen Vorsorge dafür treffen, dass im Schadensfall die notwendigen Betriebsmittel zur Verfügung stehen, um Schäden schnell beheben und die Versorgung sichern zu können."/gma/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.