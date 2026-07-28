Michelin-Aktie klettert: JPMorgan stuft hoch
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 35 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Seinen neuen Optimismus für Michelin begründet der Experte vor allem mit einer höheren Nachfrage nach Ersatzreifen für Lkw sowie strukturellem Wachstum bei den High-Tech-Verbundwerkstoffen (Polymer Composite Solutions/PCS).
In Paris steigt die Michelin-Aktie zeitweise 2,38 Prozent auf 34,90 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST
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NEW YORK (dpa-AFX)
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.