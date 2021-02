Reifenhersteller Michelin erzielt weniger Gewinn und hebt die Dividende an

GO

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Bitcoin nähert sich wieder 50.000-Dollar-Marke -- WHO gibt COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca Notfallzulassung -- Michelin,BHP im Fokus

Schweizer Wettbewerbshüter gehen gegen Mastercard vor. Centogene: Bedarf nach Corona-Abstrichtests bleibt bestehen. Tesla zahlt Gebühren zu spät - Linke zweifeln an Verlässlichkeit. Lufthansa-Chef erwartet keine schnelle Erholung des Luftverkehrs. Fraport-Aktie: Fraport sichert sich Konzession für Flughafen Antalya bis 2026. Neuer Amazon-Chef will AWS umkrempeln. Nächste Apple-Keynote im Frühling: Kündigt der iPhone-Hersteller bereits im März neue Produkte an?