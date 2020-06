Reise-Buchungen ziehen wieder an - 20 Milliarden Euro Verlust seit März

Berlin/Düsseldorf (Reuters) - Die von der Virus-Pandemie hart getroffene Tourimusbranche schnuppert nach der Grenzöffnung in Europa wieder ein bisschen Morgenluft.

"Nachdem das Geschäft von Reisebüros und Reiseveranstalter Mitte März mit der weltweiten Reisewarnung aufgrund von Corona komplett zum Erliegen gekommen ist, sehen wir jetzt, dass die Buchungen langsam wieder anziehen", erklärte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig am Montag. "Zuwächse sehen wir insbesondere bei den erdgebundenen Reisen innerhalb Deutschlands und nun aber auch wieder in Richtung Mittelmeer." Am ehesten dürften wohl wieder Flugreisen nach Griechenland, Kroatien und Portugal starten. "Die Sommerferien können kommen."

Der brachliegende Flugverkehr und die Einreisestopps in vielen Ländern hat die Branche stark getroffen. Inzwischen sind die Grenzen für die meisten Länder in Europa wieder geöffnet. Allerdings kritisiert die Reisewirtschaft, dass es bis Ende August weiter eine globale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für rund 160 Drittstaaten gilt. Der DRV fordert deshalb unterschiedliche Reisehinweise für einzelne Länder. Alleine von Mitte März bis Ende Juni hat die Reisewirtschaft nach Berechnungen des DRV Umsatzeinbußen von 10,8 Milliarden Euro zu verkraften. "Die Verlängerung der Reisewarnung für außer-europäische Länder, zu denen beliebte Sommerziele wie die Türkei aber auch Tunesien und Ägypten gehören, bedeutet für Juli und August weitere neun Milliarden Euro Verlust", sagte Fiebig. "Wir sprechen damit insgesamt von fast 20 Milliarden Euro, die Reiseveranstalter und Reisebüros bis Ende August verkraften müssen."

Derweil startete am Morgen aus Düsseldorf eine Maschine von TUIfly mit 165 deutschen Urlaubern an Bord Richtung Palma de Mallorca. Dies ist der erste Flieger im Rahmen eines Pilotprojektes "zur Öffnung sicherer Touristenkorridore" auf den Balearen, an dem 10.900 Touristen teilnehmen. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut auf den Sommerurlaub vorbereitet, jetzt kann es losgehen", sagte Vorstand Sebastian Ebel vom weltgrößten Tourismuskonzern TUI. "Die ersten Anreisetermine des Pilotprogramms waren Anfang letzter Woche innerhalb von 36 Stunden ausgebucht." Es werde wohl im Hotel ruhiger sein als sonst, sagte Urlauber Dieter Otto zu Reuters TV. "Am Strand wird es auch ruhiger sein. Aber es ist ein gutes Gefühl, dass es wieder losgeht und wir wieder reisen dürfen." Auch Tourist Daniel Vogt freute sich auf warmes Wetter, Strand und Meer. "Dass man nicht so feiern kann, wie man es gewohnt ist, ist ein bisschen ein Nachteil, aber man kann schon ganz gut entspannen, denke ich."